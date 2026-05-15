Брукс заявил, что после первого MVP Вембаньямы больше никто не будет брать эту награду

Форвард «Финикс Санз» Диллон Брукс высказался о будущем лидера «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Как только Вемби возьмёт свой первый MVP, вы, вероятно, больше никого не увидите с этой наградой. Как только он получит первый MVP, больше никто не будет становиться самым ценным игроком. Его статистика будет расти с каждым годом. Он просто безумный», — приводит слова Брукса портал Heavy.

По итогам сезона Вембаньяма вошёл в число трёх финалистов в борьбе за награду MVP НБА. Также на звание самого ценного игрока сезона претендуют лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.