Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Брукс заявил, что после первого MVP Вембаньямы больше никто не будет брать эту награду

Брукс заявил, что после первого MVP Вембаньямы больше никто не будет брать эту награду
Комментарии

Форвард «Финикс Санз» Диллон Брукс высказался о будущем лидера «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Как только Вемби возьмёт свой первый MVP, вы, вероятно, больше никого не увидите с этой наградой. Как только он получит первый MVP, больше никто не будет становиться самым ценным игроком. Его статистика будет расти с каждым годом. Он просто безумный», — приводит слова Брукса портал Heavy.

По итогам сезона Вембаньяма вошёл в число трёх финалистов в борьбе за награду MVP НБА. Также на звание самого ценного игрока сезона претендуют лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Cетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма провёл образцовый матч. «Сан-Антонио» в шаге от полуфинала плей-офф НБА
Виктор Вембаньяма провёл образцовый матч. «Сан-Антонио» в шаге от полуфинала плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android