Яннис Адетокунбо показал, как играет в баскетбол со своим сыном. Видео

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции форварда в команде «Милуоки Бакс», Яннис Адетокунбо поделился в социальных сетях видео, на котором играет в баскетбол вместе со своим сыном.

31-летний греческий баскетболист провёл сезон-2025/2026, приняв участие в 36 матчах регулярного чемпионата. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.

Ранее появилась информация о возможных вариантах продолжения карьеры Адетокунбо.