Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мартин: на следующий матч выйдем полностью готовыми и вернём инициативу

Мартин: на следующий матч выйдем полностью готовыми и вернём инициативу
Комментарии

Защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин прокомментировал поражение команды в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Теперь счёт в противостоянии 1-1.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 23, Тримбл - 22, Уэйр - 13, Кливленд - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Астапкович - 5, Митрович - 3, Карпенко, Чадов, Антонов, Курбанов
Локомотив-Кубань: Мур - 12, Хантер - 12, Темиров - 11, Квитковских - 10, Хаджибегович - 9, Мартин - 6, Миллер - 5, Ищенко - 4, Коновалов - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

«Думаю, всем очевидно, что в нашем полуфинале играют две сильные команды, каждая из которых выкладывается на полную. Сегодня, на мой взгляд, переломной стала вторая четверть, когда мы допустили несколько ненужных потерь и утратили лидерство.

До самого конца старались отыграться, но, к сожалению, не получилось. Но мы всё равно продолжаем верить в себя. На следующий матч мы выйдем полностью готовыми и вернём себе инициативу в серии», — приводит слова Мартина пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Это уже совсем другой ЦСКА. Армейцы сделали выводы и одолели «Локомотив-Кубань»
Это уже совсем другой ЦСКА. Армейцы сделали выводы и одолели «Локомотив-Кубань»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android