Мартин: на следующий матч выйдем полностью готовыми и вернём инициативу

Защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин прокомментировал поражение команды в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Теперь счёт в противостоянии 1-1.

«Думаю, всем очевидно, что в нашем полуфинале играют две сильные команды, каждая из которых выкладывается на полную. Сегодня, на мой взгляд, переломной стала вторая четверть, когда мы допустили несколько ненужных потерь и утратили лидерство.

До самого конца старались отыграться, но, к сожалению, не получилось. Но мы всё равно продолжаем верить в себя. На следующий матч мы выйдем полностью готовыми и вернём себе инициативу в серии», — приводит слова Мартина пресс-служба клуба.