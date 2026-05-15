Квитковских раскрыл, что тренер говорил команде во время матча с ЦСКА

Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Квитковских прокомментировал поражение команды в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, а также рассказал, что главный тренер говорил игрокам по ходу встречи.

«Наверно, к середине мы просто перестали держать тот уровень агрессии, который был у нас в прошлой игре и в начале сегодняшней. В какой-то момент допустили три потери подряд. Они подобрались к нам за счёт этих потерь и перехватили инициативу. Но это баскетбол, тут без ошибок никак. У нас есть время, чтобы их разобрать и исправить, играем дальше.

В тайм-аутах тренер в основном пытался нас подбодрить, поддержать эмоционально. Даже в тяжёлые моменты он обычно старается найти какие-то позитивные аспекты. И мы стараемся больше думать о хорошем, а не о каких-то ошибках.

Из хорошего могу отметить, что мы здорово начали матч, смогли достойно ответить на напор ЦСКА. Даже если у нас что-то не получалось в нападении, всё равно друг друга поддерживали, помогали. И до самого конца продолжали верить и бороться.

В конце четвёртой четверти оба бедра свело в один момент. Сейчас я уже в порядке», — приводит слова Квитковских пресс-служба «Локомотива-Кубань».