Квитковских раскрыл, что тренер говорил команде во время матча с ЦСКА
Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Квитковских прокомментировал поражение команды в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, а также рассказал, что главный тренер говорил игрокам по ходу встречи.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 23, Тримбл - 22, Уэйр - 13, Кливленд - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Астапкович - 5, Митрович - 3, Карпенко, Чадов, Антонов, Курбанов
Локомотив-Кубань: Мур - 12, Хантер - 12, Темиров - 11, Квитковских - 10, Хаджибегович - 9, Мартин - 6, Миллер - 5, Ищенко - 4, Коновалов - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

«Наверно, к середине мы просто перестали держать тот уровень агрессии, который был у нас в прошлой игре и в начале сегодняшней. В какой-то момент допустили три потери подряд. Они подобрались к нам за счёт этих потерь и перехватили инициативу. Но это баскетбол, тут без ошибок никак. У нас есть время, чтобы их разобрать и исправить, играем дальше.

В тайм-аутах тренер в основном пытался нас подбодрить, поддержать эмоционально. Даже в тяжёлые моменты он обычно старается найти какие-то позитивные аспекты. И мы стараемся больше думать о хорошем, а не о каких-то ошибках.

Из хорошего могу отметить, что мы здорово начали матч, смогли достойно ответить на напор ЦСКА. Даже если у нас что-то не получалось в нападении, всё равно друг друга поддерживали, помогали. И до самого конца продолжали верить и бороться.

В конце четвёртой четверти оба бедра свело в один момент. Сейчас я уже в порядке», — приводит слова Квитковских пресс-служба «Локомотива-Кубань».

