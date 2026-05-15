Владелец «Милана» — об НБА в Европе: футбольные клубы должны привести баскетбол в Европу

Владелец «Милана» и основатель RedBird Capital Partners Джерри Кардинале рассказал о желании клуба стать частью проекта НБА в Европе.

«НБА, вероятно, единственный по-настоящему международный спорт из США. Дни «команды мечты» с [Майклом] Джорданом, Мэджиком [Джонсоном] и [Ларри] Бёрдом прошли. Вы видели это на Олимпиаде, вы видели это в том, что многие последние MVP НБА приехали из Европы. Европа стала настоящей силой в баскетболе, и есть огромная возможность для сотрудничества между Америкой и Европой.

Евролига существует 26 лет, и большинство команд не приносят прибыли. Это неустойчиво. Поэтому я думаю, что европейские футбольные клубы должны сотрудничать с НБА и привести баскетбол НБА в Европу. Именно это я и попытаюсь сделать в Милане.

Нам надо продолжать взращивать бренд «Милана», предлагать возможности фанатской базе и улучшать финансовый профиль. Всё это часть экосистемы, в которой все должны извлекать выгоду друг из друга», — приводит слова Кардинале издание La Gazzetta dello Sport.