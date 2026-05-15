Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой Егор Рыжов покинул БК «Енисей»

Центровой Егор Рыжов покинул БК «Енисей»
Комментарии

Центровой Егор Рыжов, выступавший за красноярский «Енисей» на правах аренды из «Зенита», покинул клуб по завершении сезона-2025/2026.

За 24 минуты на площадке Рыжов в среднем набирал 11,7 очка, делал 5,9 подбора, 1,0 передачи, 0,5 перехвата и 0,3 блок-шота. В феврале он принял участие в конкурсе по броскам сверху на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, а на протяжении регулярного чемпионата входил в тройку лучших молодых игроков по версии «Чемпионата».

«Хочу сказать большое спасибо болельщикам — я чувствовал вашу поддержку на каждом матче. Играть в Красноярске было очень приятно благодаря вам! Также спасибо организации и персоналу. «Енисей», спасибо за сезон!» — приводит слова Рыжова пресс-служба клуба.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Уровень MVP — Тримбл вывел ЦСКА в полуфинал. «Енисей» дома закончил сезон
Уровень MVP — Тримбл вывел ЦСКА в полуфинал. «Енисей» дома закончил сезон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android