Уиндхорст — о контракте Леброна: он не верит, что стоит меньше $ 50 млн

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст предупредил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» столкнётся с необходимостью платить Леброну Джеймсу около $ 50 млн, несмотря на его возраст.

«Представление о том, что он уже не так хорош и стоит всего $ 30 млн вместо 50, — от Леброна Джеймса такого не услышишь. Леброн в это не верит. Я не думаю, что он с этим согласится. Если «Лейкерс» заставят Леброна уйти, он уйдёт в другую команду и будет играть за меньшие деньги», — сказал Уиндхорст в эфире NBA Courtside.

41-летний форвард завершил регулярный чемпионат со средними показателями 20,9 очка, 6,1 подбора и 7,2 передачи (51,5% с игры), а в плей-офф набирал 23,3 очка. Он провёл команду через первый раунд против «Хьюстон Рокетс» (4-2) без Луки Дончича, но «Лейкерс» были обыграны «Оклахомой» во втором раунде.