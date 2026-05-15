Ротенберг посетил матч ЦСКА — «Локомотив-Кубань» и оценил уровень баскетбола в Единой лиге

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг объяснил, почему решил посетить полуфинальный матч Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань», в котором армейцы одержали победу над краснодарской командой со счётом 84:71 (23:27, 17:12, 21:16, 23:16).

«Люблю баскетбол. У нас в академии хоккея есть баскетбольный зал.

Мы играем в баскетбол, у нас дети играют. Сопряжённый вид спорта с хоккеем. И это развивает. Всегда стараюсь смотреть матчи. Такой уровень очень высокий. Ребята — молодцы. Очень равная борьба, интересная игра», — приводит слова Ротенберга издание «Матч ТВ».

