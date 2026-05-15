Ротенберг посетил матч ЦСКА — «Локомотив-Кубань» и оценил уровень баскетбола в Единой лиге

Ротенберг посетил матч ЦСКА — «Локомотив-Кубань» и оценил уровень баскетбола в Единой лиге
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг объяснил, почему решил посетить полуфинальный матч Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань», в котором армейцы одержали победу над краснодарской командой со счётом 84:71 (23:27, 17:12, 21:16, 23:16).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 23, Тримбл - 22, Уэйр - 13, Кливленд - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Астапкович - 5, Митрович - 3, Карпенко, Чадов, Антонов, Курбанов
Локомотив-Кубань: Мур - 12, Хантер - 12, Темиров - 11, Квитковских - 10, Хаджибегович - 9, Мартин - 6, Миллер - 5, Ищенко - 4, Коновалов - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

«Люблю баскетбол. У нас в академии хоккея есть баскетбольный зал.

Мы играем в баскетбол, у нас дети играют. Сопряжённый вид спорта с хоккеем. И это развивает. Всегда стараюсь смотреть матчи. Такой уровень очень высокий. Ребята — молодцы. Очень равная борьба, интересная игра», — приводит слова Ротенберга издание «Матч ТВ».

Это уже совсем другой ЦСКА. Армейцы сделали выводы и одолели «Локомотив-Кубань»
