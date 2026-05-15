Лучший новичок НБА встречается с сестрой игрока «Зенита»

19-летний американский лёгкий форвард Купер Флэгг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», встречается с Арианной Роберсон, являющейся младшей сестрой 34-летнего американского форварда клуба Единой лиги ВТБ «Зенит» Андре Роберсона.

Об этом стало известно после того, как Арианна выложила в социальных сетях совместный романтический видеоролик с Купером.

Арианне 20 лет и она сама является баскетболисткой. Выступает в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за женский клуб «Дьюк Блю Девилз». В Университете Дьюка выступал и сам Флэгг до прихода в НБА, где его выбрали под первым номером на драфте-2025, а по итогам сезона-2025/2026 Купера признали лучшим новичком.