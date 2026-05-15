Корстин: пока не рассматриваем «Самару» в качестве клуба‑участника на будущий сезон

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что лига не рассматривает баскетбольный клуб «Самара» в качестве участника чемпионата в сезоне‑2026/2027.

«Самара» не прислала официальную заявку о намерении участвовать в следующем сезоне. Руководство клуба отмалчивается. Так что на данный момент мы не рассматриваем «Самару» в качестве клуба‑участника на следующий сезон, — приводит слова Илоны Корстин портал «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что волжане не смогли предоставить финансовые гарантии в лигу к дедлайну 30 апреля, чтобы подтвердить своё участие в следующем розыгрыше турнира.