Фёдор Смолов заявил, что поддерживает ЦСКА в серии с «Локомотивом» в Единой лиге

Бывший форвард «Краснодара» и московского «Динамо» россиянин Фёдор Смолов сообщил, что будет поддерживать ЦСКА в полуфинальной серии с «Локомотивом‑Кубань» в Единой лиге. Матч прошёл вчера, 14 мая, и завершился победой армейцев со счётом 84:71.

— Не скажу, что являюсь заядлым баскетбольным болельщиком. Сегодня здесь по приглашению президента ЦСКА Андрея Ватутина. Так что будем поддерживать ЦСКА.

— Удивило, что «Локомотив‑Кубань» выиграл первый матч?

— Я прожил какое‑то количество времени в Краснодаре, на моих глазах «Локомотив» становится одним из лидеров российского баскетбола. Да, первый домашний матч, но думаю, ЦСКА сейчас заберёт, — приводит слова Смолова портал «Матч ТВ».