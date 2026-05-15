«Закончилось так, как мне нравится». Гомельский — о победе ЦСКА во втором матче с «Локо»

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский поделился мыслями насчёт победы ЦСКА во втором матче серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», который прошёл 14 мая и завершился победой армейцев со счётом 84:71.

«Второй матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локо» закончился так, как мне нравится, — ЦСКА победил. Что характерно, 30 минут равной борьбы, 30 минут защита «Локо» смогла сдерживать лидеров ЦСКА. Но всё относительно. Точно так же ЦСКА моментами справлялся с лидерами «Локо». Однако в четвёртой четверти произошло зеркальное отражение — армейцы сыграли так, как против них в дополнительной пятиминутке первого матча играл «Локомотив», и добились преимущества.

Моментами оно возросло до 12 очков. Кого отметить? Ну, у побеждённых, конечно, Муна. Это человек с железными нервами. А у ЦСКА я бы отметил не только Тримбла, Жан-Шарля, но я бы ещё выделил игру Уэйра и Курбанова за блестящую оборону. С победой!» — сказал Гомельский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.