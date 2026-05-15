«Всегда смогу забить пенальти». Емченко из БК «Зенит» — о чемпионстве Сафонова во Франции

Защитник команды Единой лиги ВТБ Владислав Емченко высказался о своём друге и вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове, который стал двукратным чемпионом Франции.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

— Искренне рад за своего друга и товарища Мотю. Поздравил его с седьмым трофеем в составе «ПСЖ». Пересматривал моменты, хайлайты чемпионской игры. Сделал восемь сейвов, причём у нападающих «Ланса» было столько ситуаций, в которых они могли легко забить, но Мотя оказывался в нужном месте в нужное время, помог команде завоевать очередное чемпионство и заслуженно получил награду лучшего игрока матча.

— В чемпионском матче с «Лансом» Матвей сделал восемь сейвов и стал лучшим игроком встречи. Всё ещё удивляют такие перформансы или уже обыденность?
— Я всегда верил в Мотю и считал его классным вратарём. В то же время постоянно ему говорил, что на каком бы уровне он ни играл, я всегда смогу забить ему 11-метровый. А так очень круто, что Мотя играет в лучшей футбольной команде мира, является основным вратарём и служит большим примером для подрастающего поколения футболистов, да и вообще спортсменов. Он человек, который не перестаёт работать над собой, совершенствовать навыки и верить в свой путь. Его работоспособность и трудолюбие приносят свои плоды. И я уверен, что большинство ребят будут следовать его примеру, у них тоже будет большое светлое будущее.

А что касается 30 мая финала Лиги чемпионов, конечно же, с нетерпением ждём этот матч. Будем смотреть с супругой обязательно и держать кулачки, поддерживать, топить за Мотю и «ПСЖ». В преддверии матча обязательно напишу ему и пожелаю большой удачи. А так он всё знает, всё умеет. Уверен, всё получится, — приводит слова Емченко «Советский спорт».

