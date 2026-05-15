Джейсон Тейтум рассказал, каким образом он хочет запомниться в истории

28-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейсон Тейтум, выступающий на позиции лёгкого форварда в «Бостон Селтикс», раскрыл, каким хочет, чтобы его запомнили в истории.

«Думаю, у каждого из нас есть своя история, как бы нам ни хотелось, чтобы наша жизнь была безоблачной и ровной, это не так. Я понял, что все мы сталкиваемся с трудностями. Мы не выбираем, с какими сложностями нам придётся столкнуться, но можем выбирать, как на них реагировать.

Просто надеюсь, что люди будут помнить, что я был борцом, что мой пример вдохновлял не только спортсменов, но и людей по всему миру. Просто приходить на тренировку каждый день — это уже половина успеха», — приводит слова Тейтума портал Basketball Network.