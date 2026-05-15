«Вне паркета на связи. После сирены — ненавижу». Кливленд — об игроках «Локомотива»

32-летний американский защитник команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Антониус Кливленд после победы во втором матче полуфинальной серии плей-офф сезона-2025/2026 над «Локомотивом-Кубань» (84:71; счёт в серии 1-1) высказался о своих отношениях с бывшими одноклубниками из краснодарского коллектива.

— Игры с бывшей командой значат для вас больше, чем с другими соперниками?

— Да, намного‑намного больше. В них я особенно не хочу проигрывать.

— Вы всё ещё на связи с кем-то из бывших одноклубников из Краснодара?

— Абсолютно со всеми, но это всё вне паркета. После стартовой сирены я сразу их ненавижу, — приводит слова Кливленда «Матч ТВ».

«Локомотив-Кубань» — первый клуб в России для Антониуса. Он выступал за краснодарцев в сезоне-2024/2025, а затем присоединился к армейцам.