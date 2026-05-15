«Вне паркета на связи. После сирены — ненавижу». Кливленд — об игроках «Локомотива»

«Вне паркета на связи. После сирены — ненавижу». Кливленд — об игроках «Локомотива»
32-летний американский защитник команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Антониус Кливленд после победы во втором матче полуфинальной серии плей-офф сезона-2025/2026 над «Локомотивом-Кубань» (84:71; счёт в серии 1-1) высказался о своих отношениях с бывшими одноклубниками из краснодарского коллектива.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 23, Тримбл - 22, Уэйр - 13, Кливленд - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Астапкович - 5, Митрович - 3, Карпенко, Чадов, Антонов, Курбанов
Локомотив-Кубань: Мур - 12, Хантер - 12, Темиров - 11, Квитковских - 10, Хаджибегович - 9, Мартин - 6, Миллер - 5, Ищенко - 4, Коновалов - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

— Игры с бывшей командой значат для вас больше, чем с другими соперниками?
— Да, намного‑намного больше. В них я особенно не хочу проигрывать.

— Вы всё ещё на связи с кем-то из бывших одноклубников из Краснодара?
— Абсолютно со всеми, но это всё вне паркета. После стартовой сирены я сразу их ненавижу, — приводит слова Кливленда «Матч ТВ».

«Локомотив-Кубань» — первый клуб в России для Антониуса. Он выступал за краснодарцев в сезоне-2024/2025, а затем присоединился к армейцам.

