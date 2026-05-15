«Украшение Единой лиги». Сергей Кущенко назвал лучшего игрока сезона-2025/2026

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил, кого считает лучшим игроком в сезоне-2025/2026.

«Мело Тримбл. Мело — это украшение лиги. ЦСКА большое спасибо, что сохранили его. Все удивляются, как армейцам удалось оставить его у себя в составе, потому что уровень у него безусловно очень высокий», — приводит слова Сергея Кущенко пресс-служба Единой лиги.

Мело Тримблу 31 год. В минувшем сезоне Единой лиги американский баскетболист принял участие в 43 матчах. В среднем за игру Тримбл набирал 18,4 очка, делал 2,8 подбора, а также отдавал 4,2 передачи. Является двукратным MVP плей-офф Единой лиги (2024, 2025).

