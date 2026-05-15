Экс-капитан «Локо» раскрыл подробности завоевания бронзы Евролиги в сезоне-2015/2016

Бывший капитан клуба «Локомотив-Кубань» россиянин Сергей Быков поделился мыслями насчёт выступления команды в сезоне-2015/2016 Евролиги.

«Что вспоминается из того сезона? Главный тренер Георгиос Барцокас — фанат своего дела, человек, который разбирается в баскетболе на сумасшедшем уровне. Селекционная работа была проделана хорошая — в команде появилось много мастеровитых игроков, которые при этом были интересными как личности.

Оба групповых этапа Евролиги мы прошли, я бы сказал, по-зрелому. Сам иногда удивлялся тому, как мы разбирались с грандами европейского баскетбола.

Мало кто знает, но в четвертьфинале после того, как мы разгромно проиграли «Барселоне» третий матч, счёт в серии стал 1-2, произошло довольно эмоциональное командное собрание, где перед нами оказалась развилка: либо разругаться между собой, либо собраться и играть дальше. К счастью, нашли в себе мужество забыть разногласия.

Что касается «Финала четырёх»… Когда уже закончил карьеру, эмоции притупляются. Наиболее пиковые моменты, когда тебе вешают медаль, не так остаются в памяти, как сам путь к этим наградам. Помню ту дистанцию, которую прошли на пути к бронзе Евролиги, ту работу, что проделали, те кризисы, что преодолели. Эта медаль и сейчас висит у меня дома. И когда вижу её, с большой теплотой вспоминаю свои годы в «Локомотиве», — приводит слова Быкова пресс-служба клуба.