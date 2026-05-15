Россиянин Тимофей Рудовский перешёл в «Питтсбург» в NCAA

21-летний российский баскетболист Тимофей Рудовский, выступающий на позиции лёгкого форварда, стал игроком команды «Питтсбург Пантерз» в Национальной студенческой ассоциации спорта (NCAA), о чём сообщила пресс-служба клуба.

Сезон-2024/2025 cтал дебютным для Тимофея в студенческой лиге. Он выступал за команду «Брайант Бульдогз» в конференции America East и попал в сборную лучших новичков.

«Питтсбург» выступает в конференции уровнем выше — Atlantic Coast Conference (АСС).

За сезон Рудовский 24 раза набирал двузначное количество очков — это лучший показатель для первогодки в истории «Брайант Бульдогз».

