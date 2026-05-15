«Скорее плохо». Кущенко — о том, что топ-4 лучших клуба в ЕЛ не меняется

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением насчёт того, что лучшая четвёрка команд (ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань». — Прим. «Чемпионата») не меняется.

«Это стабильность, но что четвёрка не меняется — скорее плохо. Вместе с тем каждый год сценарий регулярного сезона разный. Если внимательно посмотреть, то четвёрка в регулярке всегда испытывает проблемы от многих команд. Например, в этот сезон «Зенит» зашёл очень сложно, долго пытался найти себя — смена тренера, игроков, потеря Алекса Пойтресса.

При этом круг претендентов на топ-4 всё равно ограничен, как правило, за попадание в него борются «Парма», в последние сезоны «Уралмаш», сильно прибавляет МБА-МАИ. Несколько сезонов назад у «Енисея» была комбинация игроков, которая покусывала всех, кто приезжал в Красноярск.

И когда регулярный сезон заканчивается и начинается плей-офф, ключевой момент — ротация. Если обратить внимание, как проиграли нижние команды из плей-офф: «Парма», «Уралмаш», МБА-МАИ, «Енисей». Они прилично играли две или три четверти, а как наступала четвёртая, ротации и энергии этим командам не хватало – это главная проблематика», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.

