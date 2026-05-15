Президент Единой лиги в блице назвал, кого считает лучшим новичком и защитником сезона

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прошёл блиц-опрос по сезону-2025/2026.
– Сезон Единой лиги подходит к своему завершению. Можно уже подводить итоги и устроить небольшой блиц-опрос для президента лиги. Открытие сезона?
– Для меня главным открытием сезона всегда являются молодые российские игроки: Всеволод Ищенко, Глеб Фирсов, Лев Свинин.
– Разочарование сезона?
– «Самара».
– Лучшая арена?
– Дворец спорта «Молот» в Перми.
– Лучшие болельщики?
– Болельщики «Бетсити Пармы».
– Лучший защитник?
– Георгий Жбанов.
– Лучший молодой игрок?
– Всеволод Ищенко.
– Самый «грязный» игрок в лиге?
– Тоже Жбанов. Хороший защитник должен играть на грани фола, — приводит слова Кущенко пресс-служба турнира.