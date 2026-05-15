Президент Единой лиги в блице назвал, кого считает лучшим новичком и защитником сезона

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прошёл блиц-опрос по сезону-2025/2026.

– Сезон Единой лиги подходит к своему завершению. Можно уже подводить итоги и устроить небольшой блиц-опрос для президента лиги. Открытие сезона?

– Для меня главным открытием сезона всегда являются молодые российские игроки: Всеволод Ищенко, Глеб Фирсов, Лев Свинин.

– Разочарование сезона?

– «Самара».

– Лучшая арена?

– Дворец спорта «Молот» в Перми.

– Лучшие болельщики?

– Болельщики «Бетсити Пармы».

– Лучший защитник?

– Георгий Жбанов.

– Лучший молодой игрок?

– Всеволод Ищенко.

– Самый «грязный» игрок в лиге?

– Тоже Жбанов. Хороший защитник должен играть на грани фола, — приводит слова Кущенко пресс-служба турнира.