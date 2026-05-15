Пол Пирс заявил, что Леброну Джеймсу нужно завершить карьеру в баскетболе

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс выразил уверенность в том, что 41-летнему лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественнику Леброну Джеймсу пора завершать карьеру.

«Почему так считаю? Просто потому что в 41 год Леброн всё ещё подвергается критике. Великие игроки не сталкивались с такой критикой в конце карьеры. Никто не критиковал Коби, когда он не вышел в плей-офф в свой последний год. Все просто наслаждались его игрой. То же самое с Джорданом в «Вашингтоне»… Просто потому что этому человеку 41 год, а мы всё ещё критикуем его, как будто ему 25 лет, а он всё ещё должен выигрывать чемпионаты», — приводит слова Пирса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.