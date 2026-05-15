Митчелл высказался о настрое «Кливленда» на «Детройт» после трёх побед в серии

Защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл высказался о настрое на шестой матч с «Детройт Пистонс» после того, как его клуб повёл в серии 3-2.

«Просто ментальная стойкость. Возможность понимать, как я всегда говорю, что у тебя есть на что опереться. У тебя есть ситуация в первой и во второй играх, когда находишь себя. И мы уже были в таком положении ранее. Самое главное — не взлетать слишком высоко и не падать слишком низко. В конце концов, счёт 3-2. Серия ни в коем случае не закончена. Было здорово выиграть одну игру на выезде. Но мы должны защищать свою домашнюю площадку», — приводит слова Митчелла ESPN.