Уэйд — о 6-й игре «Кливленд» — «Детройт»: не могут позволить «Пистонс» уехать с надеждой

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд высказался о шестом матче 1/4 финала плей-офф между «Кливленд Кавальерс» и «Детройт Пистонс» (счёт в серии 3-2 в пользу «Кливленда»).

«Я бывал в этих ситуациях раньше. Знаешь, на месте «Кливленд Кавальерс» надо буквально запереть двери. Они не могут позволить «Детройту» уехать отсюда с какой-либо надеждой. В случае поражения будет седьмая игра, но для «Кливленда» уже сегодня седьмая игра. Даже не думайте, что у вас есть право на ошибку и можно всё решить потом. Решающая игра всего сезона — это она сейчас.

И ведь дома они играют великолепно, особенно Дон [Митчелл]. Мне кажется, Дон набирает в среднем около 40 очков в домашних играх. У него было 30 в игре… да, 35 в третьей игре. Затем у него было 43 в четвёртой игре здесь, дома, в этой серии. Так что используй это, чувак. Использует энергию толпы», — сказал Уэйд на своём YouTube-канале.

