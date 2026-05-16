«Детройт» на выезде обыграл «Кливленд» и продлил серию до семи матчей

В ночь с 15 на 16 мая завершился матч шестой матч 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Кливленд Кавальерс» и «Детройт Пистонс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 94:115.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Кейд Каннингем, набравший 21 очко и сделавший два подбора и восемь передач. Также на счету американского центрового Джейлена Дюрена дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

Самым результативным игроком хозяев стал американский защитник Джеймс Харден, на счету которого 23 очка, семь подборов и четыре передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 3-3.