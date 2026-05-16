Кливленд Кавальерс — Детройт Пистонс, результат матча 16 мая 2026, счет 94:115, плей-офф НБА 2025-2026

«Детройт» на выезде обыграл «Кливленд» и продлил серию до семи матчей
В ночь с 15 на 16 мая завершился матч шестой матч 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Кливленд Кавальерс» и «Детройт Пистонс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 94:115.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
16 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
94 : 115
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Харден - 23, Мобли - 18, Митчелл - 18, Аллен - 13, Меррилл - 10, Страс - 6, Уэйд - 3, Тайсон - 2, Томлин - 1, Брайант, Шрёдер, Портер, Эллис, Проктор
Детройт Пистонс: Каннингем - 21, Рид - 17, Дюрен - 15, Дженкинс - 15, Робинсон - 14, Томпсон - 10, Сассер - 9, Леверт - 8, Харрис - 6, Холланд, Ланир, Хаертер, Стюарт, Грин, Смит

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Кейд Каннингем, набравший 21 очко и сделавший два подбора и восемь передач. Также на счету американского центрового Джейлена Дюрена дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

Самым результативным игроком хозяев стал американский защитник Джеймс Харден, на счету которого 23 очка, семь подборов и четыре передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 3-3.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
