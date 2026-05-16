Миннесота Тимбервулвз — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 16 мая 2026, счет 109:139, плей-офф НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» обыграл «Миннесоту» на выезде с разницей в 30 очков и закрыл серию
В ночь с 15 на 16 мая на стадионе «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США) завершился шестой матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 139:109.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
16 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 139
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Шеннон - 21, Рид - 18, Макдэниелс - 13, Досунму - 10, Конли - 6, Беранже - 4, Филлипс - 3, Хиланд - 3, Рэндл - 3, Андерсон - 2, Кларк - 2, Дивинченцо, Инглс, Пуллин, Фриман, Гобер, Зикарски
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 32, Фокс - 21, Вембаньяма - 19, Шампани - 18, Харпер - 15, Васселл - 11, Корнет - 6, Олиник - 3, Брайант - 3, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Бийомбо - 2, Пламли - 2, Уотерс III - 2, Джонсон, Миллер, Джонс-Гарсия, Ингрэм

Самым результативным игроком в составе хозяев стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 24 очка и сделавший два подбора и две передачи.

Самым результативным игроком гостей стал защитник Стефон Касл, оформивший дабл-дабл — 32 очка, 11 подборов. На счету французского центрового Виктора Вембаньямы 19 очков, шесть подборов и две передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Сан-Антонио Спёрс». Далее техасский коллектив сыграет с командой «Оклахома-Сити», которая ранее прошла «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0 в серии.

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим победителем НБА — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
