«Сан-Антонио» обыграл «Миннесоту» на выезде с разницей в 30 очков и закрыл серию

В ночь с 15 на 16 мая на стадионе «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США) завершился шестой матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 139:109.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 24 очка и сделавший два подбора и две передачи.

Самым результативным игроком гостей стал защитник Стефон Касл, оформивший дабл-дабл — 32 очка, 11 подборов. На счету французского центрового Виктора Вембаньямы 19 очков, шесть подборов и две передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Сан-Антонио Спёрс». Далее техасский коллектив сыграет с командой «Оклахома-Сити», которая ранее прошла «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0 в серии.

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» является действующим победителем НБА — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».