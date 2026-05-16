«Сан-Антонио» вышел в полуфинал НБА, матч Медведева и Синнера перенесён. Главное к утру
«Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-2 в серии и вышел в полуфинал плей-офф НБА, матч Даниила Медведева и Янника Синнера на «Мастерсе» в Риме перенесён на субботу из-за дождя, «Локомотив» повёл в финальной серии Кубка Гагарина, победив «Ак Барс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Сан-Антонио» обыграл «Миннесоту» на выезде с разницей в 30 очков и закрыл серию.
- Матч Медведева и Синнера на «Мастерсе» в Риме перенесён на субботу.
- «Локомотив» повёл в финальной серии Кубка Гагарина, победив «Ак Барс».
- «Детройт» на выезде обыграл «Кливленд» и продлил серию до семи матчей.
- «Челси» близок к соглашению о назначении Хаби Алонсо — Джейкобс.
- «Ливерпуль» при Слоте установил антирекорд по числу поражений за сезон всех времён.
- НХЛ лишила «Вегас» выбора во втором раунде драфта и оштрафовала Тортореллу.
- Конор Макгрегор в шаге от заключения контракта на бой с Максом Холлоуэем — New York Times.
- «Мидлсбро» выпустил официальное заявление по шпионскому скандалу в Чемпионшипе.
- Сборная США проиграла Швейцарии на старте чемпионата мира — 2026.
- Дубль Уоткинса помог «Астон Вилле» переиграть «Ливерпуль» в матче 37-го тура АПЛ.
