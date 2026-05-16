НБА: результаты матчей плей-офф на 16 мая

В ночь на 16 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр плей-офф на 16 мая:

«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 94:115 (счёт в серии 3-3);

«Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 109:139 (счёт в серии 2-4).

Пара «Кливленд» — «Детройт» является последней, где ещё не определился участник 1/2 финала. Седьмой матч серии между командами Восточной конференции состоится в ночь на 18 мая в Детройте.