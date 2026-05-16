Определилась первая полуфинальная пара плей-офф НБА

В ночь на 16 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026, по итогам которого определилась первая полуфинальная пара.

НБА. 1/2 финала сезона-2025/2026:

«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер».

Коллектив из Сан-Антонио с разгромным счётом 139:109 обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» и закрыл серию (4-2), выйдя в финал Западной конференции. Действующий чемпион «Оклахома-Сити Тандер» до этого уверенно обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс», не потерпев ни единого поражения — 4-0.

В финале Восточной конференции «Нью-Йорк Никс», обыгравший «Филадельфию Сиксерс» (4-0), ждёт победителя пары «Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» (3-3).

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
