Экс-игроки НБА проведут бой на турнире блогера Эдина Росса

Бывшие игроки НБА Майкл Бизли и Лэнс Стивенсон встретятся в очном поединке на турнире Brandrisk Promotions, который пройдёт 23 мая в Лас-Вегасе, сообщает аккаунт Courtside Buzz в социальной сети X.

Организатором вечера выступает американский стример и блогер Эдин Росс. Помимо бывших баскетболистов, в карде турнира также заявлены американский певец и актёр Рэй Джей, а также экс-игрок в американский футбол Джонни Манзил.

Майкл Бизли был вторым номером драфта НБА 2008 года и выступал за «Майами Хит», «Миннесоту Тимбервулвз», «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Милуоки Бакс», «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Лэнс Стивенсон известен по выступлениям за «Индиану Пэйсерс», «Шарлотт Хорнетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Мемфис Гриззлиз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Атланту Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

