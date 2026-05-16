«Почему клубы не дают роста?» Президент Единой лиги — о проблеме развития молодых игроков

«Почему клубы не дают роста?» Президент Единой лиги — о проблеме развития молодых игроков
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о развитии молодых игроков.

– Истина в том, что наши ветераны показывают, насколько качественно и долго быть в профессиональном спорте, в частности в баскетболе.

Меня поражает другое: как около таких игроков молодые не растут. На это ведь влияет и то, что им достается мало игрового времени. Тренер профессиональной команды не выпустит тебя на паркет, если ты на тренировках и в борьбе не показываешь, что можешь соревноваться с игроками основы.

– Для многих игроков этот сезон стал прорывом.
– Прорыв был, но таких прорывов могло быть гораздо больше. Раньше молодым мешали еврокубки – командам приходилось держать уровень, сейчас еврокубков нет. Сейчас много российских игроков поднялось из молодежных команд.

Мы с вами посчитали – пять-шесть человек. А за три сезона – 64, по-моему. И тут появляются вопросы: где трудолюбие у молодых? Почему не учатся двигаться, защищаться, пахать в зале? Почему клубные системы не дают такого роста? Даже моя любимая система, одна из лучших – МБА-МАИ. Где конвертация этих талантливых парней?

Павла Савкова взяли из «Басконии», у него совершенно другая ментальность. Он ничего не боится, постоянно атакует. Почему российские системы не дают по два-три таких Савковых каждая? Это большая проблема. Истина в том, что нужно получать время через трудолюбие. И когда ты понимаешь, что приносишь пользу, а не выходишь с испуганными глазами и не ошибаешься в защите, – тогда тренер тебя выпустит. Рискует у нас в этом только «Локомотив-Кубань». Они уже много лет при приличном бюджете за результатом не гонятся, — приводит слова Кущенко пресс-служба турнира.

