Харден — об игре «Кливленда»: мы так и не смогли по-настоящему собраться

Комментарии

Игрок «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден прокомментировал выступление команды в домашнем матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА. «Кавальерс» уступили «Детройт Пистонс» со счётом 94:115.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
16 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
94 : 115
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Харден - 23, Мобли - 18, Митчелл - 18, Аллен - 13, Меррилл - 10, Страс - 6, Уэйд - 3, Тайсон - 2, Томлин - 1, Брайант, Шрёдер, Портер, Эллис, Проктор
Детройт Пистонс: Каннингем - 21, Рид - 17, Дюрен - 15, Дженкинс - 15, Робинсон - 14, Томпсон - 10, Сассер - 9, Леверт - 8, Харрис - 6, Холланд, Ланир, Хаертер, Стюарт, Грин, Смит

— Вы были довольны уровнем интенсивности, с которым команда вышла на матч с самого начала?
— Нет. Нет, вообще нет. Совсем нет.

— Можете подробнее объяснить, почему этого не было, учитывая, что это был шанс закрыть серию и выйти в финал Восточной конференции?
— Хороший вопрос. Правда хороший. Знаете, думаю… матч-то мы начали неплохо. Всё ещё вели в счёте, но по ходу игры так и не смогли выйти на тот второй уровень. Да даже не на второй — обычно у нас это уже третий или четвёртый уровень.

Но сегодня мы так и не смогли по-настоящему собраться. Были моменты, небольшие отрезки, когда появлялись шансы, но ни разу не было стабильного ритма на обеих сторонах площадки. Это немного раздражает, но уже ничего не поделаешь. Теперь нужно переключить мысли на следующий матч. Одна игра. Один выезд, — сказал Харден на пресс-конференции.

