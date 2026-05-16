Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма — о серии с «Миннесотой»: это была самая приятная игра в защите

Вембаньяма — о серии с «Миннесотой»: это была самая приятная игра в защите
Комментарии

Лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма положительно оценил игру команды в четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз», по итогам которой техасский клуб вышел в следующий раунд. Теперь «Спёрс» встретятся с действующими чемпионами НБА «Оклахома-Сити Тандер».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
16 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 139
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Шеннон - 21, Рид - 18, Макдэниелс - 13, Досунму - 10, Конли - 6, Беранже - 4, Филлипс - 3, Хиланд - 3, Рэндл - 3, Андерсон - 2, Кларк - 2, Дивинченцо, Инглс, Пуллин, Фриман, Гобер, Зикарски
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 32, Фокс - 21, Вембаньяма - 19, Шампани - 18, Харпер - 15, Васселл - 11, Корнет - 6, Олиник - 3, Брайант - 3, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Бийомбо - 2, Пламли - 2, Уотерс III - 2, Джонсон, Миллер, Джонс-Гарсия, Ингрэм

«Такое ощущение, что всем действительно нравится выполнять игровой план. Лично для меня эта серия, наверное, была самой приятной с точки зрения игры в защите. Самой весёлой. Потому что все действовали как единое целое. Все были связаны между собой.

Я мог спокойно идти на подстраховку, потому что знал: партнёр меня прикроет. Все просто работали вместе, как одно целое. И, наверное, именно от такой игры в защите я получил больше всего удовольствия», — приводит слова Вембаньямы аккаунт НБА в социальной сети X.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА всезоне-2025.2026
Материалы по теме
«Сан-Антонио» смёл «Миннесоту» и вышел в финал Запада. Виктор Вембаньяма даже не вспотел
«Сан-Антонио» смёл «Миннесоту» и вышел в финал Запада. Виктор Вембаньяма даже не вспотел
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android