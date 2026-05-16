Вембаньяма — о серии с «Миннесотой»: это была самая приятная игра в защите

Лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма положительно оценил игру команды в четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз», по итогам которой техасский клуб вышел в следующий раунд. Теперь «Спёрс» встретятся с действующими чемпионами НБА «Оклахома-Сити Тандер».

«Такое ощущение, что всем действительно нравится выполнять игровой план. Лично для меня эта серия, наверное, была самой приятной с точки зрения игры в защите. Самой весёлой. Потому что все действовали как единое целое. Все были связаны между собой.

Я мог спокойно идти на подстраховку, потому что знал: партнёр меня прикроет. Все просто работали вместе, как одно целое. И, наверное, именно от такой игры в защите я получил больше всего удовольствия», — приводит слова Вембаньямы аккаунт НБА в социальной сети X.