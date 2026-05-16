Энтони Эдвардс отреагировал на вылет из плей-офф НБА

24-летний американский защитник и лидер команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал шестой матч серии с «Сан-Антонио Спёрс» (109:139; счёт в серии 2-4), который стал для его клуба последним в нынешнем сезоне.

«Так сказать, я просто снимаю перед ними шляпу. Они просто лучшая команда. Им стоит отдать должное.

Отсутствие Дивинченцо? Он растягивает площадку как никто другой. В такой серии, где они постоянно ставят двойную опеку, я бы очень хотел, чтобы Донте был с нами. Я бы просто бросал ему мяч всё время, чтобы он забивал 20 открытых трёхочковых, но он получил травму в прошлой серии, так что мы пытались найти выход», — приводит слова Эдвардса издание ESPN.