Фокс — о Касле и Харпере: хочу, чтобы они почувствовали вкус успеха как можно раньше

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» ДеАарон Фокс высказался о молодых партнёрах по команде Стефоне Касле и Дилане Харпере.

«Когда настолько талантливые ребята следили за мной на протяжении моей карьеры, а теперь мы оказываемся в одной раздевалке и вместе выходим на площадку — это то, что мне действительно нравится. Думаю, это круто, и я точно не воспринимаю это как должное. И я хочу, чтобы они почувствовали вкус успеха как можно раньше в своей карьере, потому что никогда не знаешь, когда такие возможности могут снова представиться.

Для меня, как я уже говорил, главное — просто подкинуть им какие-то небольшие подсказки, которые могут пригодиться здесь и там. Потому что они настолько талантливы, что моя задача — скорее дать им своего рода шпаргалку, которая поможет ориентироваться в лиге и пройти через длинный сезон.

Как я уже сказал, я просто стараюсь добавить что-то от себя к тому, что они уже умеют. А умеют они уже очень многое», — приводит слова Фокса аккаунт НБА в социальной сети Х.

