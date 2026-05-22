Начало прямой видеотрансляции полуфинала Евролиги по баскетболу «Валенсия» — «Реал» М

ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Валенсия — Реал Мадрид: прямая трансляция полуфинала Евролиги по баскетболу 2025/2026 начнется в 21:00, 22 мая 2026

22 мая в 21:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча «Финала четырёх» Евролиги по баскетболу сезона-2025/2026 между испанскими клубами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра пройдёт в «Телеком-центре» в Афинах.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Евролига . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 21:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
90 : 105
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Валенсия: Бадио, Тейлор, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Альманса, Дек, Гаруба, Льюль, Фелис

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
