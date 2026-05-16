На третий матч 1/2 финала Единой лиги «Зенит» — УНИКС проданы все билеты

На третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между «Зенитом» и казанским УНИКСом проданы все билеты, о чём сообщила пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Третий матч полуфинальной серии состоится в воскресенье, 17 мая, в 13:00 мск.
После двух матчей 1/2 финала счёт в серии равный — 1-1.
В другом полуфинальном противостоянии встречаются действующий чемпион турнира московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Там также счёт равный — 1-1. И серия из Москвы переехала в Краснодар.
Каждая пара играет до четырёх побед в серии. В прошлом году в финале встретились ЦСКА и «Зенит».