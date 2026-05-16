Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Болельщик приходит за чудом». Кущенко — о частых победах ЦСКА в концовках матчей

«Болельщик приходит за чудом». Кущенко — о частых победах ЦСКА в концовках матчей
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о частых победах ЦСКА, вырванных в концовках матчей.

– Много было разговоров в этом сезоне. Говорят: «ЦСКА доминирует. Опять ЦСКА доминирует». Нет, ЦСКА – рекордсмен сезона по количеству выигранных концовок.
– Вспомните матч с «Зенитом»: [Антон] Астапкович забил трёхочковый из угла на победу. Вот это красота баскетбола. И везение. Смотришь на таблицу – опять ЦСКА наверху, та же четвёрка лидеров. Но когда погружаешься в игру – это совершенно по-другому. Болельщик часто приходит на арену за чудом. И чудо всегда близко. Вы правы, ЦСКА взял в этом сезоне пять-шесть концовок, может, даже больше.

Истина в том, что надо больше доверять молодым, лучше понимать – готов ли молодой заменить ветерана или легионера. Посмотрите на МБА-МАИ: два раза были очень близки к победе над ЦСКА. Что помешало в том матче опытному игроку забить штрафные? — приводит слова Кущенко пресс-служба турнира.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Почему клубы не дают роста?» Президент Единой лиги — о проблеме развития молодых игроков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android