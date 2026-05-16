«Болельщик приходит за чудом». Кущенко — о частых победах ЦСКА в концовках матчей

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о частых победах ЦСКА, вырванных в концовках матчей.

– Много было разговоров в этом сезоне. Говорят: «ЦСКА доминирует. Опять ЦСКА доминирует». Нет, ЦСКА – рекордсмен сезона по количеству выигранных концовок.

– Вспомните матч с «Зенитом»: [Антон] Астапкович забил трёхочковый из угла на победу. Вот это красота баскетбола. И везение. Смотришь на таблицу – опять ЦСКА наверху, та же четвёрка лидеров. Но когда погружаешься в игру – это совершенно по-другому. Болельщик часто приходит на арену за чудом. И чудо всегда близко. Вы правы, ЦСКА взял в этом сезоне пять-шесть концовок, может, даже больше.

Истина в том, что надо больше доверять молодым, лучше понимать – готов ли молодой заменить ветерана или легионера. Посмотрите на МБА-МАИ: два раза были очень близки к победе над ЦСКА. Что помешало в том матче опытному игроку забить штрафные? — приводит слова Кущенко пресс-служба турнира.