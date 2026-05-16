«Я знаю, на какие жертвы он пошёл». Гобер оценил прогресс Вембаньямы

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер высказался о прогрессе лидера «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы после завершения четвертьфинальной серии плей-офф НБА.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
16 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 139
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Шеннон - 21, Рид - 18, Макдэниелс - 13, Досунму - 10, Конли - 6, Беранже - 4, Филлипс - 3, Хиланд - 3, Рэндл - 3, Андерсон - 2, Кларк - 2, Дивинченцо, Инглс, Пуллин, Фриман, Гобер, Зикарски
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 32, Фокс - 21, Вембаньяма - 19, Шампани - 18, Харпер - 15, Васселл - 11, Корнет - 6, Олиник - 3, Брайант - 3, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Бийомбо - 2, Пламли - 2, Уотерс III - 2, Джонсон, Миллер, Джонс-Гарсия, Ингрэм

Во время общения с прессой Гобера спросили, удивлён ли он тем, насколько быстро Вембаньяма стал настолько хорош на этом уровне.

«Не сказал бы, что удивляет. Скорее как конкурент, конечно, я ненавижу проигрывать, но в то же время наблюдать за тем, как он способен делать то, что делает в такие моменты, как он преодолевал трудности в этой серии, это заслуга его работы.

Всех жертв, на которые он пошёл. Всего времени, которое он вкладывает в своё тело, в свою психологическую подготовку, всей своей преданности делу. Я это знаю. Рано или поздно такой настрой вознаграждается.

Но опять же, как конкурент я пытался его побить. Я считал, что у нас есть всё, чтобы обыграть их. Но он повёл свою команду за собой. И теперь будет интересно посмотреть, насколько он готов к следующему вызову и сможет ли привести свою команду к вершине», — приводит слова Гобера аккаунт НБА в социальной сети X.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Cетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
