«Я знаю, на какие жертвы он пошёл». Гобер оценил прогресс Вембаньямы

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер высказался о прогрессе лидера «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы после завершения четвертьфинальной серии плей-офф НБА.

Во время общения с прессой Гобера спросили, удивлён ли он тем, насколько быстро Вембаньяма стал настолько хорош на этом уровне.

«Не сказал бы, что удивляет. Скорее как конкурент, конечно, я ненавижу проигрывать, но в то же время наблюдать за тем, как он способен делать то, что делает в такие моменты, как он преодолевал трудности в этой серии, это заслуга его работы.

Всех жертв, на которые он пошёл. Всего времени, которое он вкладывает в своё тело, в свою психологическую подготовку, всей своей преданности делу. Я это знаю. Рано или поздно такой настрой вознаграждается.

Но опять же, как конкурент я пытался его побить. Я считал, что у нас есть всё, чтобы обыграть их. Но он повёл свою команду за собой. И теперь будет интересно посмотреть, насколько он готов к следующему вызову и сможет ли привести свою команду к вершине», — приводит слова Гобера аккаунт НБА в социальной сети X.