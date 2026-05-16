Голдин раскрыл, кто главный авторитет в раздевалке «Майами Хит»
Российский центровой Владислав Голдин рассказал об атмосфере в раздевалке «Майами Хит», назвав самых заметных игроков команды.

— Кто самый громкий в раздевалке?
— Майрон Гарднер.

— А кто больше всех шутит?
— В принципе, Майрон Гарднер или Кешад Джонсон.

— А кто самый дисциплинированный в «Майами»?
— Можно, скажу я.

— А кто самый сумасшедший на тренировках?
— Майрон Гарднер.

— Кто главный авторитет?
— Бэм Адебайо. На самом деле можно было всё про Майрона Гарднера сказать. Он страшный человек. У нас была проходка, пешком надо было ходить. Он в итоге через меня сверху пытался влупить. И причём он не бьёт сверху просто так, чтобы аккуратненько. Он там вылетал, — рассказал Голдин для телеграм-канала «Взял мяч».

За «Майами Хит» в текущем сезоне Голдин провёл девять матчей, набрав в общей сумме семь очков, девять подборов, три блок-шота и три передачи.

