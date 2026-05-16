Тимати посетил второй матч 1/2 финала Единой лиги ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

42-летний российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель Тимур Юнусов, известный как Тимати, посетил второй матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» (84:71; счёт в серии 1-1).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 23, Тримбл - 22, Уэйр - 13, Кливленд - 7, Руженцев - 6, Ухов - 5, Астапкович - 5, Митрович - 3, Карпенко, Чадов, Антонов, Курбанов
Локомотив-Кубань: Мур - 12, Хантер - 12, Темиров - 11, Квитковских - 10, Хаджибегович - 9, Мартин - 6, Миллер - 5, Ищенко - 4, Коновалов - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

В составе московской команды лучшим игроком оказался французский центровой Ливио Жан-Шарль — 23 очка, четыре подбора, три передачи, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+28».

В составе «Локомотива-Кубань» отличились два игрока: защитник Патрик Миллер, записавший на свой счёт пять очков, 10 передач, три подбора, два перехвата с тремя потерями, и центровой Хантер Винс, заработавший 12 очков, шесть подборов, две передачи и по одному подбору и блок-шоту.

