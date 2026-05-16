Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за рукопожатия с соперником до конца матча

Легенда НБА Дирк Новицки и бывший игрок «Майами Хит» Юдонис Хаслем раскритиковали лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса за поведение в концовке последнего матча четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
16 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 139
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Шеннон - 21, Рид - 18, Макдэниелс - 13, Досунму - 10, Конли - 6, Беранже - 4, Филлипс - 3, Хиланд - 3, Рэндл - 3, Андерсон - 2, Кларк - 2, Дивинченцо, Инглс, Пуллин, Фриман, Гобер, Зикарски
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 32, Фокс - 21, Вембаньяма - 19, Шампани - 18, Харпер - 15, Васселл - 11, Корнет - 6, Олиник - 3, Брайант - 3, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Бийомбо - 2, Пламли - 2, Уотерс III - 2, Джонсон, Миллер, Джонс-Гарсия, Ингрэм

Эдвардс за восемь минут до конца четвёртой четверти подошёл к скамейке соперника и обменялся рукопожатиями.

«Я очень давно слежу за НБА и сам был частью этой лиги много-много лет. Никогда такого не видел. Игрок идёт к скамейке соперника за восемь минут до конца четвёртой четверти и отбивает пять всей команде. Для меня это уже перебор. Такое можно сделать после игры. Но за восемь минут до конца? Это выглядело странно», — приводит слова Новицки аккаунт Ballislife в социальной сети X.

Юдонис Хаслем поддержал коллегу:

«Как лидер своей команды я бы не показывал такую слабость. Матч ещё не закончился. Впереди ещё восемь минут. У меня бы всё ещё пар из ушей шёл, потому что я был бы в бешенстве из-за того, что мы проигрываем. Дайте мне эти восемь минут, чтобы остыть, а уже потом я поздравлю их и тренерский штаб».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
