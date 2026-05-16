Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за рукопожатия с соперником до конца матча

Легенда НБА Дирк Новицки и бывший игрок «Майами Хит» Юдонис Хаслем раскритиковали лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса за поведение в концовке последнего матча четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс».

Эдвардс за восемь минут до конца четвёртой четверти подошёл к скамейке соперника и обменялся рукопожатиями.

«Я очень давно слежу за НБА и сам был частью этой лиги много-много лет. Никогда такого не видел. Игрок идёт к скамейке соперника за восемь минут до конца четвёртой четверти и отбивает пять всей команде. Для меня это уже перебор. Такое можно сделать после игры. Но за восемь минут до конца? Это выглядело странно», — приводит слова Новицки аккаунт Ballislife в социальной сети X.

Юдонис Хаслем поддержал коллегу:

«Как лидер своей команды я бы не показывал такую слабость. Матч ещё не закончился. Впереди ещё восемь минут. У меня бы всё ещё пар из ушей шёл, потому что я был бы в бешенстве из-за того, что мы проигрываем. Дайте мне эти восемь минут, чтобы остыть, а уже потом я поздравлю их и тренерский штаб».