«Нужно найти ответ на их агрессивность». Тренер УНИКСа Перасович — о 3-й игре с «Зенитом»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимир Перасович высказался в преддверии третьего матча 1/2 финала сезона-2025/2026 с «Зенитом», который состоится в воскресенье, 17 мая, в 13:00 мск.

«В плей-офф каждая игра – отдельная история. Во втором матче «Зенит» сыграл гораздо лучше нас. Они действовали жёстче и агрессивнее. Нам нужно найти ответ на их агрессивность. Питерцы превзошли нас по подборам в нападении и показали хороший баскетбол. Мы должны сосредоточиться на мелочах, которые важны, и сыграть лучше», — приводит слова Перасовича пресс-служба команды.

После двух первых матчей, которые прошли в Казани, счёт в противостоянии равный — 1-1.