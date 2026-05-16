Василий Карасёв покинул пост главного тренера МБА-МАИ

55-летний советский и российский баскетболист Василий Карасёв, являющийся заслуженным мастером спорта России, покинул пост главного тренера в команде Единой лиги ВТБ МБА-МАИ, о чём сообщила пресс-служба московской команды.

«Контракт с тренером подошёл к концу. Василий Николаевич возглавил мужскую команду нашего клуба перед дебютом ПБК МБА в Единой лиге. За четыре сезона красно-белые под руководством Карасёва дважды выходили в плей-офф и дважды становились бронзовыми призёрами Кубка России. В минувшем сезоне вместе с Василием Николаевичем МБА-МАИ впервые в своей истории стала обладателем Кубка России.

Мы благодарим Василия Карасёва за вклад в становление нашей мужской команды и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении команды.