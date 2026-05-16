«Поскорее бы закончить эту конференцию». Вембаньяма — о настрое на полуфинал с «Оклахомой»

22-летний французский звёздный центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», после победы в шестом матче серии плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (139:109; счёт в серии 4-2) ответил на вопрос о настрое на финал Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер».

«Конечно, мы уверены в себе, но нам нужно сохранять правильный настрой… Я даже об этом не думаю. Я думаю только о том, как восстановиться и поскорее закончить эту пресс-конференцию», — приводит слова Виктора аккаунт Hoop Central в социальной сети Х.

«Оклахома» вышла в финал Западной конференции, обыграв «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4-0.