Беленицкий: хотим вернуть должок за обидное поражение дома

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий поделился ожиданиями от третьего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом», который пройдёт завтра, 17 мая, в Санкт-Петербурге.

«Мы максимально настраиваемся на игру с «Зенитом». В прошлом матче потерпели обидное поражение дома, при своих болельщиках. Теперь хотим вернуть должок и забрать обе встречи в гостях. Это придаст команде уверенности, и дальше играть станет гораздо легче. Но сначала готовимся к воскресному матчу и постараемся выложиться на полную.

Все ребята заряжены действовать и отдаваться по полной. Это полуфинал плей-офф, мы весь год к этому шли. Никто не расслабляется и не расстраивается. Идём дальше и смотрим только вперёд», — приводит слова Беленицкого пресс-служба клуба.