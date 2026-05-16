Беленицкий: хотим вернуть должок за обидное поражение дома

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий поделился ожиданиями от третьего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом», который пройдёт завтра, 17 мая, в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы максимально настраиваемся на игру с «Зенитом». В прошлом матче потерпели обидное поражение дома, при своих болельщиках. Теперь хотим вернуть должок и забрать обе встречи в гостях. Это придаст команде уверенности, и дальше играть станет гораздо легче. Но сначала готовимся к воскресному матчу и постараемся выложиться на полную.

Все ребята заряжены действовать и отдаваться по полной. Это полуфинал плей-офф, мы весь год к этому шли. Никто не расслабляется и не расстраивается. Идём дальше и смотрим только вперёд», — приводит слова Беленицкого пресс-служба клуба.

Календарь плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
