Перкинс: когда в плей-офф дело доходит до надёжности, Дончич напоминает мне Эмбиида

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс критично высказался о роли 27-летнего разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» словенца Луки Дончича в плей-офф НБА.

«Лука Дончич в последние три года в плей-офф не в лучшей форме, у него постоянно возникают какие-то травмы. Так что если вы играете за «Лейкерс», то у вас есть повод для беспокойства. Лука — фантастически талантливый игрок. Мы не собираемся этого отрицать. Он один из лучших форвардов в истории баскетбола. Но когда дело доходит до надёжности, Лука начинает напоминать Джоэла Эмбиида. Когда он нужен больше всего в плей-офф, его нет на площадке», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.