Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перкинс: когда в плей-офф дело доходит до надёжности, Дончич напоминает мне Эмбиида

Перкинс: когда в плей-офф дело доходит до надёжности, Дончич напоминает мне Эмбиида
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс критично высказался о роли 27-летнего разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» словенца Луки Дончича в плей-офф НБА.

«Лука Дончич в последние три года в плей-офф не в лучшей форме, у него постоянно возникают какие-то травмы. Так что если вы играете за «Лейкерс», то у вас есть повод для беспокойства. Лука — фантастически талантливый игрок. Мы не собираемся этого отрицать. Он один из лучших форвардов в истории баскетбола. Но когда дело доходит до надёжности, Лука начинает напоминать Джоэла Эмбиида. Когда он нужен больше всего в плей-офф, его нет на площадке», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.

Материалы по теме
Источник: обследование в Испании выявило, что травма Дончича оказалась серьёзнее
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android