Мартюк — о полуфинале с УНИКСом: как дальше будет развиваться серия — загадка

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился ожиданиями от третьего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом, который пройдёт 17 мая в Санкт-Петербурге.

«Как дальше будет развиваться серия? Это загадка. 100% в третьей игре ждём борьбы и действительно ответственного баскетбола, от которого зависит каждая позиция. Каждое владение очень многое значит. Сейчас уже прошло две игры, ещё до этого у нас был четвертьфинал. Немного подустали и эмоционально, и физически. Так что, повторюсь, каждая позиция, каждое владение будут важны.

Всегда приятно играть перед нашими болельщиками, чтобы семья была рядом. Это, можно сказать, привычно — наш город, наши люди рядом. Но, опять же, мы все профессионалы и нам без разницы, где играть», — приводит слова Мартюка пресс-служба клуба.