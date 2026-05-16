«Сакраменто» намерен побороться за центрового «Нью-Йорка» в межсезонье — New York Post

«Сакраменто Кингз» проявляет интерес к центровому «Нью-Йорк Никс» Митчеллу Робинсону. Ключевую роль в возможном переходе игрока может сыграть генеральный менеджер «Кингз» Скотт Перри, который в 2018 году выбрал Робинсона во втором раунде драфта НБА, работая в руководстве «Никс». Об этом сообщил инсайдер New York Post Стефан Бонди.

«Тем не менее источники в лиге называют «Сакраменто Кингз» главной угрозой, способной переманить Робинсона на рынке свободных агентов. Скотт Перри, генеральный менеджер «Кингз», давно является поклонником Робинсона — после того, как выбрал его во втором раунде 2018 года, будучи в офисе «Нью-Йорка». Вероятно, это был лучший ход Перри за время его работы в «Нью-Йорке», которое было полно ошибок до прихода Роуза», — написал Бонди.

