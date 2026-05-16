«Нас снова ждёт тяжёлый и очень жёсткий матч». Радоньич — о третьей встрече с УНИКСом

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Деян Радоньич высказался о предстоящем третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Встреча состоится завтра, 17 мая, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 13:00 по московскому времени. Счёт в серии равный — 1-1.

«Впереди третья игра против УНИКСа. На этот раз дома. Как я уже говорил перед первой и второй играми, нас снова ждёт тяжёлый и очень жёсткий матч. От нас требуется максимальная концентрация на обеих половинах площадки, чтобы оставаться в игре и одержать победу», — приводит слова Радоньича официальный сайт санкт-петербургского клуба.