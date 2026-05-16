Игуодала может войти в новый тренерский штаб Керра в «Голден Стэйт» — источник

Игуодала может войти в новый тренерский штаб Керра в «Голден Стэйт» — источник
Бывшая звезда НБА Андре Игуодала может войти в обновлённый тренерский штаб «Голден Стэйт Уорриорз» под руководством Стива Керра. Об этом сообщает BasketNews.

42-летний Игуодала рассматривается как потенциальный ассистент главного тренера. Он входит в число кандидатов наряду с бывшим главным тренером «Нью-Орлеан Пеликанс» Уилли Грином.

В составе «Голден Стэйт» Игуодала четыре раза становился чемпионом НБА, а в победном сезоне-2014/2015 был признан самым ценным игроком финала. До того как Керр подписал новый контракт с командой, Игуодала также назывался в числе возможных кандидатов на пост главного тренера «Голден Стэйт».

В текущем сезоне «Уорриорз» не смогли выйти в плей-офф и завершили сезон на стадии плей-ин, уступив «Финикс Санз» (96:111).

